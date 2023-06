Traffico Roma del 03-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare su entrambe le carreggiate si viaggia senza disagi di rilievo come per tutto il pomeriggio in e sabato agli spostamenti rimangono scarsi anche sul tratto Urbano della A24 e sulla tangenziale est acittà ha preso il via il 30 maggio scorso la stagione estiva del Teatro dell’Opera presso l’area archeologica delle Terme di Caracalla nello spazio chiamato giardino nelle giornate interessate gli spettacoli sono fissati alle 21 con piùpossibile in tutta la zona prosegue fino a cessate esigenze siamo ora su via Cristoforo Colombo la riduzione di carreggiata in prossimità di via Accademia degli Agiati in direzione centro ricordiamo chiusa la corsia laterale con deviazione delsu quella centrale lavori in programma lungo viale ...