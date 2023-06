Traffico Roma del 03-06-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 3 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Per un totale di circa 1.500 km, al fine di valutare l'impatto dei cantieri sul. I numeri ... Situazione critica inoltre sulla autostrada A1, trae Firenze, con 26 cantieri dislocati in ...... anche fino a 4 ore per la tratta- Palermo . Nel Pnrr il potenziamento del sistema era stato ... al rischio che il forte vento con raffiche fino a 60 km/h possano bloccare il1 giorno su ...Ti lasci alle spalle ildie il caos cosmopolita della vicina Stazione Termini, passi sotto il detector, ti immergi quindi nella penombra silenziosa e solenne di Santa Maria Maggiore. E a colpirti, innanzitutto,...

Traffico Roma del 03-06-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Cantieri autostrade: le tratte peggiori del 2023 secondo Altroconsumo. Una recente ricerca segnala il numero in aumento dei cantieri.TREVISO - Alle sette di mattina, la Treviso Mare, era già una distesa di lamiere. Un lunghissimo serpentone di auto pressoché immobili che partiva da Treviso e arrivava fino a ...