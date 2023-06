Traffico Roma del 03-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sull’altra turbano della A24 si viaggia senza disagi di rilievo anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza sull’Aurelia dove a causa di un incidente non si escludono code tra Malagrotta e Castel di Guido Provenendo dalla Capital a Giardinetti è in programma La festa parrocchiale che questo pomeriggio comporterà la chiusura di via turino di Sano tra via Carlo Santarelli e via degli orafi tra le 17:30 alle 20 previste deviazioni per diverse linee bus della zona che salteranno le fermate di via degli orafi torniamo infine sulla tangenziale est dove lo ricordiamo proseguono i lavori di manutenzione per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna alle 22 di questa sera Maggiore prudenza per la chiusura del tunnel tra via ...