Traffico Roma del 03-06-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 3 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione risolto l’incidente su via Aurelia restano rallentamenti perintenso tra il raccordo e Castel di Guido dato ilanche su via Pontina a partire dal raccordo anulare fino a via di Pratica verso Pomezia e lungo la carreggiata interna del raccordo auto in coda per incidente tra Tuscolana e via Appia segnalati rallentamenti per incidente a Centocelle su via Casilina in prossimità dell’ingresso del Parco Archeologico di Centocelle verso raccordo al quartiere della Vittoria chiuse fino alle 12 per lavori di Edmondo De Amicis e Piazzale dello Stadio Olimpico chiuse al transito al quartiere Appio Latino via Appia Antica tra Porta San Sebastiano e via Ardeatina e via Ardeatina tra via delle Sette Chiese via Appia Antica dove è in corso la festa della bicicletta tour alle 13:30 circa ...

...organizzata dall'Esercito Italiano in collaborazione con la FIDAL Lazio ed il Comune di, in ...percorso si snoderà su due tracciati di 40 e 70 km su stradine asfaltate a bassa intensità diAnche in questo caso, come nella fase precedente che ha interessato la parte di via, si rendono necessari provvedimenti alveicolare nella zona interessata dai lavori. 'Come avevamo ...Il problema, come spesso accade, è che lungo via Adriatico e poi su viadestra, si sommano i flussi di auto diretti sia a Jesolo che a Cavallino - Treporti. UNA SOLA STRADA Di fatto tutti ...

Traffico Roma del 03-06-2023 ore 09:30 RomaDailyNews

In Basilicata - colpita ieri da forti temporali - è sospesa la circolazione ferroviaria tra Campomaggiore (Potenza) e Salandra (Matera) sulla tratta Taranto-Salerno, sulla quale "i treni Alta Velocità ...Il servizio di informazione My Way è a cura di Autostrade per l’Italia nell’ambito del piano cantieri in Liguria ...