Traffico Roma del 03-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati da Marina riccomi ancora scarso illungo la rete viaria della città chiusa al transito per lavori urgenti al manto stradale viale Somalia tra via Salaria è largo Forano in direzione largo Somalia al quartiere Appio Latino si svolgerà questa mattina La festa della bicicletta i partecipanti percorreranno la più antica tra Porta San Sebastiano e via Ardeatina dalle 930 alle 13 questo tratto sarà chiuso al transito e nelle stesse ore chiusa anche via Ardeatina tra via delle Sette Chiese via Appia deviato i bus della linea 118 e 218 al quartiere della Vittoria per lavori di manutenzione divieto di transito su via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 trasporto ferroviario per lavori di manutenzione sulla lineaNapoli via Formia fino a domani sospesa la ...