Traffico Roma del 03-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto o da Marina riccomial momento regolare lungo le consolari e sul Raccordo Anulare pocoanche sulla rete viaria della città al quartiere Appio Latino si svolgerà la festa della bicicletta i partecipanti percorreranno la più antica tra Porta San Sebastiano e via Ardeatina dalle 9 alle 13 questo tratto di strada sarà chiuso al transito nelle stesse ore chiusa anche via Ardeatina tra via delle Sette Chiese via Appia Antica deviati bus delle linee 118 218 al quartiere della Vittoria per lavori di manutenzione divieto di transito su via Edmondo De Amicis e Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 via da oggi i lavori sull’impianto di illuminazione lungo il viadotto della Magliana tra le 7:30 e le 13:30 transito su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio ...