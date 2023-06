Tra trivelle in Xinjiang e repressione a Hong Kong | serve una nuova strada con la Cina

Leggi su formiche

(Di sabato 3 giugno 2023) Da tutte le biblioteche pubbliche e dalle 39 librerie private disono spariti i libri critici verso il regime di Pechino e in particolare quelli scritti da storici che ricostruiscono le vicende di piazza Tiennamen. La notizia – pubblicata ieri dal South China Morning Post – è l’ennesimo segno del giro di vite autoritario che il governo cinese ha avviato tre anni fa per reprimere le grandi proteste studentesche e giovanili del 2019. Si calcola che solo nel biennio 2020-21 circa 130.000 cittadini cinesi di HK siano emigrati all’estero. L’esodo di massa (che ha coinvolto alcuni dei migliori talenti) è continuato nel 2022 e nei primi mesi del 2023. La sparizione dei libri a cui ho accennato all’ inizio è un indicatore del clima che spinge all’esodo e certamente non è di buon auspicio per il futuro di una metropoli molto vitale e tradizionalmente ...