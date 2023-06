Tra guerra e pacifismo L’invasione dell’Ucraina vista da Bonanni

Leggi su formiche

(Di sabato 3 giugno 2023) Ogni, nelle circostanze drammatiche procurate dalle guerre, sa valutare e condannare le responsabilità dell’aggressore che hanno condotto al disastro per le vite umane. Dovrebbe anche sapere che le gli strumenti di deterrenza nei conflitti sono essenziali per evitare che gli autocrati fagocitino altri popoli, come mezzo per tenersi saldi nel potere spinti dalla loro filosofia cesarista. Le azioni di deterrenza da impiegare efficacemente sono sostanzialmente tre, per una comunità internazionale consapevole che permettere impunemente una invasione illegale senza conseguenze, incentiverà altre aggressioni. Si esercita aiutando l’aggredito a resistere militarmente, isolando economicamente l’aggressore, condannando ed impiegando le forze Onu di interposizione per fermare chi viola le norme internazionali per il rispetto della integrità territoriale degli Stati ...