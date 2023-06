Tour de France 2023 | assente Roglic | Vingegaard capitano della Jumbo-Visma

(Di sabato 3 giugno 2023) Fresco trionfatore al Giro d’Italia, lo sloveno Primozsalterà quest’estate ilde. Lo ha annunciato il direttore sportivo, Merijm Zeeman, rivelando che la squadra avrà come perno alla Grande Boucle il danese e campione in carica Jonas. “Lascerò in pace Primoz”, ha spiegato Zeeman al quotidiano olandese ‘Algemeen Dagblad’, aggiungendo anche che la partecipazione di, secondo al2020, alla Vuelta a Espana di fine agosto, che ha già vinto tre volte, è invece “percorribile”, così come il Giro di Lombardia di ottobre. L’assenza di, sostituito numericamente aldedall’olandese Dylan van Baarle, sarà l’unica ...

Siamo già al lavoro per accogliere al meglio lo storico arrivo della prima tappa deldea Rimini nel 2024, ma siamo pronti a rilanciare, con l'obiettivo per i prossimi mesi e per il ...In vista delde, Pogacar ha rassicurato i fan: "Sto meglio. I primi giorni su strada sono stati difficili perché ho anticipato i tempi, disobbedendo ai medici, quindi avevo un po' di dolori alla mano ...

Le strade francesi non vedranno all'opera lo sloveno Prinoz Roglic il prossimo mese di luglio. Il direttore sportivo della Jumbo-Visma - Merijn Zeeman - ha infatti detto che l'uomo di punta della form ...