Torino-Inter | Zazzaroni | «Pronostico 1 secco» Caressa gli va dietro

(Di sabato 3 giugno 2023) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivane Fabiohanno fatto il lorosu, partita valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A in programma oggi sabato 3 giugno alle 18.30.– Queste le parole da parte dei giornalisti Ivane Fabio, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, suldi. La partita, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi sabato 3 giugno alle ore 18.30. Il primo ha puntato su una singola. «1: vince 1-0, gol di Sanabria», prevede. Il collega...

Commenta per primo Quella contro l'potrebbe essere l'ultima partita con la maglia delper Perr Schuurs che, come riporta La Stampa, piace a diverse squadre inglesi con il Liverpool in testa.Alle 18:30, i granata non possono ambire all'Europa, i nerazzurri invece hanno già raggiunto quella più importante ma attenzione: in ballo c'è l'ottavo posto che significherebbe ......fascicolo da parte della Procura diper falso in bilancio e manipolazione del mercato. Ma sto divagando. Come ai tempi di Farsopoli, anche nello scenario attuale, la Juve ha offerto all'...

Nella puntata di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati nelle previsioni della 38esima giornata di Serie A.Obiettivo ottavo posto e 25 mila spettatori con lo stadio pieno, ma senza il tutto esaurito: la carica dei tifosi contro l’Inter per aiutare il Torino a tornare alla vittoria dopo 3 ko, ...