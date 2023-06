Torino-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) Ile isudi, match valido per la trentottesima giornata di. All’Olimpico Grandeultima di campionato ma non della stagione per i nerazzurri, che hanno poi la finale di Champions. Questa partita è però importante per i granata, visto che possono agguantare l’ottavo posto e sperare poi valga la Conference League. Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 giugno, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace.

Al contrario l'dovrà avere a che fare contro il beldi Juric con la Champions già in tasca. Un ultimo 'allenamento serio', tanto per usare una definizione di Josè Mourinho, che potrebbe ...Si giocherà l'ultima giornata di Ligue 1 con tutte e 10 le partite in contemporanea alle 21 e tre partite dell'ultimo turno di Serie A con Lazio ein campo a Empoli e. Prosegue il Roland ...

Sarà Lukaku a guidare l’attacco dell’Inter che a Torino vuol chiudere il campionato in bellezza pensando alla finalissima di Istanbul – In totale relax la Lazio, già in Champions, che fa visita ...Prima la sfida contro l’Inter, poi la partita con Urbano Cairo: il futuro di Ivan Juric e del Torino si gioca su due binari paralleli. Perché innanzitutto sarà il campo a ...