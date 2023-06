Torino-Inter | pagelle | de Vrij comandante e Brozovic di potenza | 7

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) L’vince anche l’ultima giornata di campionato contro ilcon il risultato di 1-0 (vedi report). Marcelola decide con un bolide e Stefan decomanda in difesa, 7. SAMIR HANDANOVIC 6.5 – Lento, lentissimo palla al piede ma cerca spesso verticalizzazioni per gli attaccanti e riesce in qualche occasione. Para quando chiamato in causa su Singo di testa, poivento super su Karamoh nel secondo tempo. – dal 65? ALEX CORDAZ 7 – La parata su Sanabria non ha completamente senso, risponde presente all’appello e si merita un 7 pieno. Sbaglia qualche volta in impostazione, quasi l’attaccante avversario lo punisce.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6.5 – Come ancora la palla di Vlasic a fine primo tempo dev’essere ...