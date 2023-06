Torino-Inter oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 3 giugno 2023)mette la parola fine alla stagione dei granata ma non a quella dei nerazzurri. La sfida, inquesta sera alle ore 18.30 (diretta esclusiva su DAZN), fa da preludio alla finalissima che sabato 10 giugno a Istanbul metterà la squadra di Simone Inzaghi di fronte al Manchester City di Pep Guardiola. Una settimana che per la Beneamata sembrerà un secolo. In ballo, infatti, c’è un appuntamento con la storia. Nel frattempo, però, c’è da affrontare quest’ultima giornata diA. Un campionato che l’ha giocato bene solo a sprazzi, uscendo forse troppo presto dalla corsa per lo scudetto. Merito del Napoli ma anche demerito dei nerazzurri, che nella parte centrale della stagione hanno fallito e perso troppe partite. Ora la squadra di Inzaghi viaggia invece spedita e contro il ...

Adesso i viola dovranno attendere il risultato della sfida tra, sabato pomeriggio, per sapere se potranno brindare all'ottavo posto in attesa di capire come si esprimerà la Uefa nei ...Ora sono tre i punti di vantaggio sul, che domani avrà bisogno di battere l'per superare i viola. Ricordiamo che i granata hanno, infatti, il vantaggio degli scontri diretti. Sassuolo - ...Rogerio (S) espulso Sabato 3 giugno 2023: ore 18.30 Cremonese - Salernitana: ore 21.00 Empoli - Lazio: ore 21.00 Domenica 4 giugno 2023 Napoli - Sampdoria: ore 18.30 Atalanta - Monza: ...

Torino-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Torino-Inter mette la parola fine alla stagione dei granata ma non a quella dei nerazzurri. La sfida, in programma questa sera alle ore 18.30 (diretta esclusiva su DAZN), fa da preludio alla finalissi ...Mercato ora per ora Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro l'Inter, il tecni ...