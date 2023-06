Torino-Inter LIVE | le formazioni ufficiali | Schuurs per contenere la LuLa | c'è Gagliardini

Commenta per primo Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di, match valido per l'ultima giornata di Serie A.(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. ...Commenta per primo Col corpo a, con la testa a Istanbul . O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'affronta ildi Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci ..., le formazioni ufficiali: le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida che vedrà protagonisti i granata e i nerazzurri. Con la testa già ad Istanbul ma con ...

Serie A 2022/2023, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.L’ Inter è di scena sul campo del Torino nel secondo anticipo della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Una partita che mette in palio tre punti importanti soprattutto per i padroni ...