(Di sabato 3 giugno 2023) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Juric e Inzaghi Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Juric e Inzaghi.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All.: Ivan Juric(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Simone Inzaghi

L'ottavo posto e poi Juric agita i sogni delprima dell'. E' un Bari da A: impresa in dieci. Parma - Cagliari, stasera brividi. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi ...... la finale di Istanbul sembra aver rilanciato le trattative che da mesi ruotano sull', l'... Handanovic dovrebbe fare il titolare a: se non rinnovasse (ma non è assolutamente da escludere) ...Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi

Torino-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Sarà Lukaku a guidare l’attacco dell’Inter che a Torino vuol chiudere il campionato in bellezza pensando alla finalissima di Istanbul – In totale relax la Lazio, già in Champions, che fa visita ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...