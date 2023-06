Torino-Inter | le formazioni ufficiali | Sanabria dal 1' | Inzaghi si affida alla LuLa

, le formazioni ufficiali: le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida che vedrà protagonisti i granata e i nerazzurri. Con la testa già ad Istanbul ma con ...Schuurs e De Vrij: per un po' di tempo si è anche pensato che il numero 3 dele il 6 dell'potessero giocare insieme a Milano... Schuurs e De Vrij: per un po' di tempo si è anche pensato che il numero 3 dele il 6 dell'potessero giocare insieme a ...... e solo contro ilconta più pareggi esterni (15). Quella lombarda, inoltre, è una delle tre squadre, cone Juventus, contro cui gli scaligeri contano zero successi esterni in Serie A. ...

Appena ufficializzate le formazioni di Torino-Inter. Il fischio d'inizio avverrà alle 18.30 presso lo stadio "Olimpico-Grande Torino". La sfida sarà valida per la trentottesima giornata del campionato ...Le probabili formazioni di Torino-Inter, match pomeridiano del sabato della 38esima e ultima giornata di Serie A ...