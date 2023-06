Torino-Inter | la ‘prova generale’ verso Istanbul | importante per 3 motivi

(Di sabato 3 giugno 2023) L’questa sera sfiderà ilper l’ultima partita del campionato di Serie A. La sfida contro i granata può essere vista come una “prova generale”la finalissima didel 10 giugno PROVA GENERALE –è in programma questa sera alle 18:30. Ultimo atto del campionato dei nerazzurri che, dopo la sfida ai granata, sfideranno il Manchester City nella finale di Champions League adil 10 giugno. Contro la squadra di Juric, quindi, andrà in scena una sorta di prova generale con molti dei possibili attori protagonisti della finalissima in campo sin dal 1?. Proprio alla luce di ciò il match contro ilassume una discreta importanza.– LA sfida fraed ...

Dove vedere la partita: La sfida tra Torino e Inter in programma oggi allo stadio Granata alle 18:30, potrà essere seguita su DAZN grazie all'applicazione disponibile per smart tv. Guardiola, dopo aver vinto il campionato, punta alla coppa nazionale e alla Champions League di sabato prossimo a Istanbul contro l'Inter di Inzaghi. L'Inter nelle ultime due partite della stagione contro il Torino in Serie A e il City in finale di Champions avrà un nuovo sponsor.

Torino-Inter è uno degli anticipi del sabato della trentottesima giornata di Serie A. I granata vogliono salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi, i nerazzurri devono far bene per prepararsi. Simone Inzaghi farà turnover per preservare i titolari in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Il Torino con la miglior formazione.