Torino-Inter | Juric si affida a Sanabria! Le possibili scelte – Sky

(Di sabato 3 giugno 2023)è in programma questa sera alle 18:30.per l’ultima di campionato siancora una volta al suo bomber Sanabria LA PROBABILE –edsi sfideranno questa sera alle 18:30. I granata cercano punti importanti che, in caso di squalifica della Juventus dalle coppe europee, potrebbero garantire ai granata l’accesso all’Europa. Per la sfida contro i nerazzurri, secondo Sky Sport,si affiderà in attacco alle doti di Sanabria, capocannoniere della squadra granata. A supporto del paraguaiano pronti Miranchuk e Vlasic. A centrocampo Ilic e Ricci con Singo a destra e Rodriguez a sinistra. Di seguito la probabile formazione(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Vlasic, ...

Che dice: Milan punti 67,punti 69. Esatto: significa che se i nerazzurri - con la testa giustamente a Istanbul - cadessero acontro gli uomini di Juric, una vittoria permetterebbe al ...Ma intanto, a, Gagliardini non può sbagliare. C'è da onorare l'ultima occasione concessa da Inzaghi. Leggi anche: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 3 ...Mentre la terza concorrente, quell'"appaiata" a quota 69, sarà impegnata a. Ecco perché solo una vittoria a Udine regalerebbe alla Juve la "certezza" della Champions 'made in Allegri'. ...

Il Torino di Juric cerca una vittoria per cercare di chiudere all'ottavo posto, piazzamento che in caso di una squalifica dalle competizioni europee della Juventus, potrebbe valere un pass per ...Per il calciatore nerazzurro non si tratta di un infortunio. Il mister nerazzurro Inzaghi ha preferito lasciarlo a riposo, anche in vista della finale di Champions League, in programma il 10 giugno ad ...