Torino-Inter | i 25 convocati di Juric Due indisponibili restano fuori!

(Di sabato 3 giugno 2023) Si avvicina sempre più il momento di, in campo alle ore 18.30 per l’ultimo turno di Serie A. Il club granata, sul proprio sito ufficiale, ha appena reso pubblici i calciatorida Ivan. Saranno 25 i ragazzi a disposizione per la sfida contro i nerazzurri. Esclusi, invece, Radonjic e Lazaro come lo stesso allenatore delaveva dichiarato in conferenza stampa (vedivista).– IDIPortieri: 32 Milinkovic Savic, 73 Fiorenza, 89 Gemello; Difensori: 3 Schuurs, 4 Buongiorno, 5 Gravillon, 6 Zima, 13 Rodriguez, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 34 Aina; Centrocampisti: 2 Bayeye, 8 Ilic, 14 Vieira, 16 Vlasic, 17 Singo, 21 Adopo, 28 Ricci, 59 Miranchuk, 66 Gineitis, 77 ...

è la sfida tra granata e nerazzurri per l'ultima giornata di Serie A: ecco dove guardare la partita in diretta ...Simone Inzaghi lo sa e già oggi apotrebbe concedere a Skriniar qualche minuto di nuovo ... A proposito, pare che il marocchino voglia ritornare all'. Di Maria (Juve) Cosa resterà di Di ...C'è la possibilità di salire al terzo posto se l'dovesse perdere contro ile si vuole festeggiare il rinnovo di Rafael Leão. Milan - Verona, inoltre, può rappresentare l'ultima partita ...

Torino-Inter è la sfida tra granata e nerazzurri per l'ultima giornata di Serie A: ecco dove guardare la partita in diretta streaming.Nell'Inter c'è la possibilità concreta di vedere Lautaro e Lukaku insieme dal 1'. Inzaghi pensa infatti ad un turnover moderato, motivo per cui dovremmo vedere sia Calhanoglu che Brozovic in mediana, ...