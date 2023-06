Torino - Inter diretta | ora LIVE la partita di oggi

- Si chiude oggi (3 giugno) allo stadio Olimpico 'Grande' il campionato della squadra granata e dell'(calcio d'inizio alle ore 18:30). I ragazzi di Juric vogliono salutare i propri tifosi con una vittoria di prestigio, centrando al contempo l'...Alle 18.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali della sfida Di seguito le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.(3 - 5 - 2) Handanovic; Darmian, ...Commenta per primo Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di, match valido per l'ultima giornata di Serie A.(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. ...

Torino-Inter, le ultime dai campi: tempesta all’Olimpico Grande Torino Toro News

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "De Laurentiis non ha sbagliato mai un allenatore e il prossimo sarà sulla falsariga delle ...Torino-Inter, granata e nerazzurri aprono l’ultimo turno di campionato. Queste le scelte di Ivan Juric e Simone Inzaghi. Ivan Juric schiera l’ultima formazione dell’anno con l’assetto base. Il trio ...