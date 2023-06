Torino-Inter 0-1 | Inzaghi | “Oggi volevo vincere”

(Di sabato 3 giugno 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine della buona vittoria per uno a zero sul campo delallenato da Juric. Allo Stadio Olimpico Grandei nerazzurri ottengono tre punti importanti per blindare il podio, ora inizia la settimana più importante degli ultimi dieci anni. Da sottolineare le prestazioni di Brozovic e dei due portieri Handanovic e Cordaz. I granata di Juric giocano una partita di grande intensità e voglia, come spesso succede è mancato solo il goal, molto male Sanabria.: “Emozionato per la finale” Il tecnico dei nerazzurri ha parlato cosi della gara dei suoi: “, lo dobbiamo alla società e ai nostri tifosi. Volevamo fare una partita ...

Fondamentali per la squadra ospite le parate di Handanovic, tra i migliori dell'. Nelottima la performance di Singo e di Karamoh dalla panchina, spenta quella di Sanabria. Di seguito i ...Così l'allenatore dell', Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul. Ora il mirino si sposta sulla finalissima di Istanbul e sul Manchester City: "Voglio recuperare tutti, Dimarco sarà già ..." L'chiude il campionato, superando in trasferta ilper 1 - 0. Il modo migliore per presentarsi con fiducia ed entusiasmo alla finale di Champions League di sabato prossimo e per ...

Basta un gol di Brozovic per espugnare l'Olimpico di Torino e lanciare un segnale al Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Simone Inzaghi chiude il campionato con una vittoria convincente su ...