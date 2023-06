Torino-Inter 0-1 | decide Brozovic

(Di sabato 3 giugno 2023) I nerazzurri si portano al secondo posto in campionato a 72 punti in attesa della sfida con la Lazio a Empoli L’di Simone Inzaghi si impone 1-0, grazie a un gol di, acontro i granata nella 38esima e ultima giornata di Serie A. I nerazzurri grazie a questi tre punti, in attesa del 10 giugno quando scenderanno in campo nella finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul, si portano al secondo posto in campionato a 72 punti in attesa della sfida con la Lazio di questa sera a Empoli. Ilresta invece al nono posto con 53 punti. L’parte bene e al 6? pallone geniale di Lukaku per Lautaro. L’argentino controlla e prova a superare Milinkovic-Savic con un pallonetto, ma calcia alto. Al 13? risponde ilcon Ricci ma il tiro non trova la ...

- Un gol di Brozovic spazza via le speranze granata di conquistare l'8º posto e l'eventuale ... L', dal canto suo, ha vinto senza sudare più di tanto facendo un turnover mirato che ha ...Commenta per primo0 - 1 Milinkovic - Savic 4: se la partita si mette in salita per ilè per l'ennesimo errore stagionale di Milinkovic - Savic. Il tiro di Brozovic, che consente all'di ...Ilresta invece al nono posto con 53 punti. LE PAGELLEHANDANOVIC 7 Di doman non v'è certezza, e il riferimento è al possibile rinnovo di un anno, ancora da definire. Per ora chiude con ...

TORINO (ITALPRESS) – L’Inter chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1-0. Il modo migliore per presentarsi con fiducia ed entusiasmo alla finale di Champions League di sabato ...L'Inter vince e convince a Torino contro la squadra di Ivan Juric ma deve comunque ringraziare i suoi portieri. Sia Handanovic che Cordaz, salito al 20' della ripresa per l'esordio stagionale, sono st ...