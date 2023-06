Torino-Inter 0-1 | Brozovic conferma il terzo posto! Occhio al secondo

All'Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Juric e Inzaghi, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itReduci dalla roboante vittoria in trasferta contro lo Spezia, i granata di Ivan Juric hanno il destino nelle loro mani: in ...153 Col corpo a, con la testa a Istanbul . O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'affronta ildi Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci ...

Torino-Inter 0-1: gol di Brozovic! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Un gol di Brozovic nel primo tempo regala i tre punti nell'ultima giornata. Ora testa alla finale di Champions League di Andrea Ghislandi ...95' - FINISCE QUI! L'INTER CHIUDE IL SUO CAMPIONATO BATTENDO IL TORINO 1-0!!! 94' - Linetty calcia, palla che sfila sul fondo. 94' - Lukaku riceve palla, si gira e calcia mandando fuori di pochissimo.