Torino-Inter 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di sabato 3 giugno 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Così Davide Vagnati, ds del, ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida casalinga con l'Sono state ufficializzate le formazioni diche si affrontano alle 18.30 per l'anticipo dell'ultima giornata di serie A. Inzaghi non fa ricordo ad un ampio turnover in vista della finale di Champions ma cambia qualche pedina. In ...Ultima giornata di Serie A: le scelte di Inzaghi e Juri per la sfida delle 18:30. L'con tante seconde linee pensando alla finale di Champions League di sabato prossimo.(3 - 4 - 2 - 1) : 32 Milinkovic - Savic; 3 Schuurs, 4 Buongiorno,13 Rodriguez; 17 Singo, 28 Ricci, 8 ...

Torino-Inter: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

L’Inter si appresta a chiudere la propria stagione di Serie A. In attesa del grande appuntamento contro il Manchester City nella Finale della Uefa Champions League sanato prossimo ad Istanbul, i ...PRIMO TEMPO Inizia la partita, primo pallone mosso dalla formazione granata. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di ...