Tiziana Cantone | il legale della madre | “Indagini sull’omicidio carenti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Appare del tutto carente” l’attività di indagine realizzata dalla ProcuraRepubblica di Napoli Nord nel fascicolo per omicidio volontario aperto sulla morte di, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione, a Mugnano (Napoli), e la cui morte era collegata alla diffusione in rete a sua insaputa dei video personali che la ritraevano. Lo scrive Gianluca Condrò, difensore di Teresa Giglio,di, nell’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione dell’indagine presentata dal pm Giovanni Corona, la seconda nel giro di pochi mesi; Corona voleva archiviare già nel novembre scorso, perché in seguito all’esito dell’esame autoptico effettuato sui ...