"Ti sfregio con l'acido". Omar Favaro ancora nei guai dopo il delitto di Novi Ligure

'Tila faccial'acido', 'ti mando su una sedia a rotelle', 'ti faccio la festa'. La testa di lei presa per i capelli e avvicinata pericolosamente a un fornello acceso. E un clima di ...Atti clamorosi di vandalismo come lodella Pietà di Michelangelo, perpetrato oltre 50 anni ...in cui l'ammirazione per i prodigi artistici realizzati dall'uomo s'intreccia continuamenteil ...'Tila faccial'acido' 'Minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici. 'Tila faccial'acido' , 'ti mando su una sedia a rotelle', 'ti faccio la festa'. La testa di ...

Omar accusato di violenze e maltrattamenti. “Alla moglie diceva: ti sfregio con l’acido, non esci viva da cas… La Stampa

Omar Favaro, autore insieme a Erika del delitto di Novi Ligure, è oggi accusato di violenze e maltrattamenti nei confronti della ex moglie ...Omar Favaro, condannato insieme alla ex fidanzatina Erika De Nardo per il delitto di Novi Ligure, è stato accusato di violenze e abusi ai danni ...