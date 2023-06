“Ti sfregio con l’acido” | Omar accusato di violenze dall’ex moglie | 22 anni fa con la fidanzata Erika uccise la madre e il fratello di lei

(Di sabato 3 giugno 2023)Favarodi minacce eA ventiduedal delitto di Novi Ligure,Favaro, condannato a 14di reclusione per aver ucciso insieme alla fidanzatinalae il fratellino di lei, èdie minacce all’exe di maltrattamenti nei confronti della figlia minore. Lo rivela la Repubblica, secondo cui i fatti si sarebbero svolti prima del 2022. “Tila faccia con”, ti mando su una sedia a rotelle” sono solo alcune delle minacce cheFavaro, oggi 40enne, avrebbe rivolto nei confronti ...

'Tila faccial'acido', 'ti mando su una sedia a rotelle', 'ti faccio la festa'. La testa di lei presa per i capelli e avvicinata pericolosamente a un fornello acceso. E un clima di ......//www.ilgazzettino.it › Italia › Cronaca Nera 4 ore fa - Omar, violenze e minacce verso l'ex moglie: 22 anni dopo Novi Ligure tornano i 'fantasmi" del passato: 'Til'acido'. ...Ricorrenti le minacce: "Tila faccial'acido", "Ti faccio la festa". Ancora: "Non esci viva di qui" e "Ti mando sulla sedia a rotelle ". Il tutto si sarebbe consumato dal 2019 al 2021. In ...

Omar accusato di violenze e maltrattamenti. “Alla moglie diceva: ti sfregio con l’acido, non esci viva da cas… La Stampa

L’editore si scaglia contro il governo e avverte: «Le prossime elezioni europee saranno importanti come quelle italiane nel 1948, è in gioco il futuro della ...L’uomo, oggi quarantenne, è stato condannato per il duplice omicidio di Novi Ligure commesso nel 2001. Il legale: “Calunnie legate a una separazione difficile e all’affidamento della figlia” ...