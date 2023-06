TFA sostegno VIII ciclo | entro quale data bisogna aver conseguito i 24 CFU? Necessari anche per chi accede con i tre anni di servizio?

Il presidente di Adesso Scuola ritiene il DecretoVIII ciclo del tutto iniquo, inadeguato, falso e ignora in modo spudorato le attese dei tanti precari. Questo governo che in campagna elettorale si era fatto promotore di tutelare i ...Dal 4 al 7 luglio prenderà il via l'ottavo ciclo delcon le prove preselettive. Tuttavia, ci sono alcuni casi di insegnanti aspiranti che non parteciperanno alle prove d'accesso ma andranno direttamente ai corsi. Ad esempio i soprannumerari,...Partecipare alla preselettiva delVIII ciclo comporta rispettare rigorose scadenze e requisiti, come recentemente confermato da Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica, durante una puntata di 'Question Time', ...

TFA Sostegno, preselettive a luglio: docente commissario di Esame di Stato, come risolvere coincidenza con le prove orali [VIDEO] Orizzonte Scuola

