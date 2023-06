TFA sostegno | è possibile partecipare alla preselettiva con riserva in attesa di conseguire la laurea prima del corso? VIDEO

(Di sabato 3 giugno 2023)del TfaVIII ciclo comporta rispettare rigorose scadenze e requisiti, come recentemente confermato da Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica, durante una puntata di "Question Time", trasmessa il 1° giugno sui canali social di Orizzonte Scuola. L'articolo TFA, èconindiladel

La partecipazione a prove preselettive per più gradi, per quanto riguarda ilVIII ciclo, è un argomento di grande interesse per molti candidati. Sonia Cannas , docente ed esperta in normativa scolastica, ha affrontato questa questione durante la puntata dell'1 ......date tra le prove preselettive e gli esami di stato è un argomento che ha suscitato notevole interesse e discussione tra gli insegnanti in procinto di affrontare le prove di accesso al...Le selezioni per il2023 VIII ciclo prenderanno il via nel mese di luglio con la preselettiva che servirà a fare una prima scrematura dei candidati al percorso formativo di specializzazione. C'è tuttavia chi ...

TFA Sostegno, preselettive a luglio: docente commissario di Esame di Stato, come risolvere coincidenza con le prove orali [VIDEO] Orizzonte Scuola

Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo ciclo – l’ottavo – di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente ...Preselettiva Tfa sostegno VIII ciclo 2023: alcuni insegnanti sono esonerati, ma dovranno svolgere le successive prove. A loro è riservata una quota dei posti con decreto di Bernini e Valditara.