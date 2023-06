Texas stop alle cure per il cambiamento di genere dei minori trans

(Di sabato 3 giugno 2023) Lo Stato americano delha proibito lemediche per ildinei. La nuova stretta ai diritti civili negli Stati Uniti è arrivata oggi, 3 giugno, quando il governatore federale, il repubblicano Greg Abbott, ha ratificato una legge che rende illegale la pratica. Con questa nuova misura, già avanzata e discussa lo scorso anno e arrivata ora all’atto finale con la firma di Abbott, ildiventa il più grande stato in Usa a imporre questo tipo di restrizioni. In una lista in continuo ampliamento sono già 18 i governi federali che hanno approvato proibizioni simili negli ultimi mesi, tra cui Oklahoma, Arkansas e Mississippi. Cosa prevede il divieto In particolare, la legge approvata inproibisce ai medici di prescrivere trattamenti ...

