Terra Amara vi piace? Su Netflix c' è un' altra serie ambientata in Turchia da divorare | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 giugno 2023)è la soap opera turca più famosa in Italia. Su, tuttavia, vi è un altro prodotto ambientato nella stessae altrettanto di successo:Tutti i giorni a partire dalle 14:10 circa, milioni di telespettatori italiani scelgono di guardare Canale 5 dal momento che mette in onda una dellepiù affascinanti del momento:. La storia della soap che riesce a battere anche Domenica In di Mara Venier agli ascolti, è avvincente e vede al centro il personaggio di Zuleyha, una giovane donna destinata alla sofferenza. Infatti, malgrado ami il bell'Yilmaz, finisce in un matrimonio infelice con Demir. Attorno a questa vicenda principale, ve ne sono tante altre di contorno che contribuiscono a ...