Terra amara | anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023 | l' arresto di Zuleyha

(Di sabato 3 giugno 2023) La prossima settimana di programmazione disarà ricca di colpi di scena, come si evince dalle trame dal 4 al 10. Al centro della scena ci sarà, alla quale Demir proibirà di vedere Adnan e Leyla. La Altun, però, troverà rifugio in casa di Fekeli, il quale proverà a confortarla con Yilmaz e Hunkar. Intanto, Mujgan cambierà idea sulla fuga in America con suo figlio e tornerà alla tenuta di Fekeli, dove troverà. La dottoressa sarà furiosa con il marito e, in quel frangente, la Altun ruberà la pistola di Fekeli e sparerà a Demir. Yaman rischierà di morire e verrà operato d'urgenza, mentrefinirà in carcere, ma Julide le prometterà che le farà ottenere il minimo della pena. Dopo il folle gesto della Altun, Hunkar rivelerà a ...

è la soap opera turca più famosa in Italia. Su Netflix, tuttavia, vi è un altro prodotto ambientato nella stessae altrettanto di successo: titolo e trama Tutti i giorni a partire ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 giugno , alle 14.10 , nonostante il gesto estremo di Zuleyha , Demir è ancora furioso con lei, perché sempre convinto del suo tradimento. ...Dopo tutte le sofferenze che la protagonista della storia ha vissuto, tra cui l'arresto, l'accusa di adulterio e l'impossibilità di rivedere i propri figli, le anticipazioni turche di...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 3 al 9 giugno 2023: Zuleyha spara a Demir SuperGuidaTV

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...