Terra Amara | anticipazioni 4-10 giugno 2023 | Zuleyha spara a Demir

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 3 giugno 2023)arrestatada domenica 4 a sabato 10è ancora furioso con, perchè convinto del suo tradimento. La sua decisione di tenerla lontana dai figli non cambia eè ormai disperata. Viene però accolta in casa di Fekeli. Quest’ultimo, Yilmaz e Hunkar cercano di far mantenere la calma a, tentando di convincerla che prestosbollirà la sua rabbia. Nel frattempo, Mujgan, anch’essa convinta di essere vittima di un tradimento, torna a casa dopo essere quasi scappata in America con suo figlio. Ad accoglierla troverà la donna che più odia al mondo:. Mujgan non vuole sentire ragioni e inizia a litigare pesantemente con Yilmaz. ...