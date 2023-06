Terapia elettroconvulsivante | a Verona | dove si pratica ancora l' elettroshock

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 giugno 2023) Si trova in Veneto l'ultima struttura italianapossibile sottoporsi alla TEC, lautilizzata per combattere la depressione grave cronica e alcuni disturbi psichiatrici resistenti ai farmaci. La comunità scientifica è divisa riguardo al suo impiego, ma in Europa il cosiddettoè un trattamento come tanti altri. Ecco perché può essere un'opzione da considerare