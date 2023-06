Tentato omicidio in Valle Caudina | arrestata una coppia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue arresti perin concorso. Giuseppe Luciano, 35 anni, e Concetta Esposito, 35 anni, entrambi di Sant’Agata de Goti, sono finiti in manette questa notte, poco dopo l’una, con questa pesante accusa. I due, durante una lite in un appartamento a Rotondi, hanno aggredito altre due persone con un coltello. A quanto pare, stando a una prima ricostruzione, l’incontro era dovuto a un chiarimento perchè i due sanniti erano accusati dalle altre due persone di un furto in loro danno. I toni si sarebbero accesi immediatamente e sarebbero volati prima dei colpi e poi i fendenti con un coltello. Per i malcapitati c’è stato bisogno del trasporto in ospedale per le ferite d’arma da taglio subite (le condizioni di uno due sono gravi), mentre i due 35enni, difesi dall’avvocato Teresa Meccariello, si sono consegnati ai ...