Tentato omicidio a Rotondi | arrestata una coppia

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 3 giugno 2023): una lite in una casa finita a coltellate, feriti due uomini per di difendere una donna. I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 34enne della provincia di Benevento e la compagna 28enne di Cervinara, ritenuti responsabili diin concorso e Porto abusivo di arma bianca. I fatti sono accaduti ieri sera a. A seguito di una segnalazione giunta al “112”, disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Cervinara presso l’abitazione dove si era verificata una lite tra più persone. Giunti sul posto i militari hanno accertato che poco prima, al culmine di una furiosa lite incasa, un 37enne e un 40enne – ...