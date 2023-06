Tennis | Roland Garros Cocciaretto si ferma al terzo turno

Elisabetta Cocciaretto esce sconfitta in due set dal match di terzo turno contro Bernarda Pera e saluta ilGarros 2023. Non riesce l'azzurra a conquistare per la prima volta in carriera la seconda settimana in un torneo dello slam, cedendo con il punteggio di 6 - 4 7 - 6(2) al termine di una partita ...La marchigiana si è arresa in due set alla statunitense Pera PARIGI (FRANCIA) - Elisabetta Cocciaretto si ferma al terzo turno delGarros femminile, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La 22enne tennista marchigiana, n.44 Wta, si è arresa alla statunitense Bernarda Pera, ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentigarrosGarros, l'albo d'oro: domina Nadal Dal 2000 a oggi solo 8 giocatori diversi hanno alzato al cielo la 'Coppa dei Moschettieri'. Nell'albo d'oro dell'...

Roland Garros (tabellone femminile), Rybakina dà forfait: "Non riesco a stare in campo per più di 10 minuti" Eurosport IT

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al terzo turno del torneo del Roland Garros, battuta in due set dalla statunitense Bernarda Pera col punteggio di 64 76(2). (ANSA). (ANSA) ...PARIGI (FRANCIA) - Il sogno di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro), si ferma al terzo turno. La 22enne tenni ...