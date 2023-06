Ted Lasso | perchè il finale è perfetto ma noi vorremmo un' altra stagione

(Di sabato 3 giugno 2023) La serie calcistica pluripremiata di Jason Sudeikis ha appena detto addio al pubblico su AppleTV+, in modo sublime. Eppure quanto ci piacerebbero nuove puntate?

LA RECENSIONE IN BREVE Dopo tre indimenticabili giri di giostra,si congeda col miglior finale possibile. Una stagione forse meno sofisticata e dritta della precedente, ma capace di compensare abbondantemente con le emozioni. Tra mentori, allievi e ...... la grottesca e tragica epopea incentrata sull'eredità del magnate della comunicazione Logan Ray, infine, è toccato alla brillante commedia a tema calcisticodire addio ai propri fan dopo ...L'episodio finale diandato in onda questa settimana è pensato per concludere definitivamente l'acclamata e pluripremiata serie tv comedy di Apple TV+ dedicata al mondo del calcio inglese, ma sarà davvero così ...

Il Richmond non è la Roma, ma che tristezza per quel finale Today.it

Nick Mohammed ha commentato l'easter egg di The Office presente nell'episodio finale della stagione 3 di Ted Lasso ...Mercoledì 31 maggio si è conclusa tra le lacrime l'avventura della squadra della capitale, che nonostante un allenatore unico nel suo genere, una squadra di uomini affiatatissimi e una tifoseria tra l ...