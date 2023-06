(Di sabato 3 giugno 2023) “Anthony? Unche per la sua performance negativa mi ha fatto tornare alla mente l’ecuadoriano”. Giampaolo Vietri,comunale di Fratelli d’Ita... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il meloniano Giampaolo Vietri, consigliere comunale a Taranto, racconta il parapiglia nello scalo ungherese: 'Volevo fargli vedere sul telefonino le immagini del fallo di mano di Fernando. Poi uno ...Le immagini della sfuriata di José Mourinho nei sotterranei della Puskas Arena nei confronti dell'arbitro, stano facendo il giro del mondo ancor di più degli errori commessi dallo stesso arbitro inglese durante la finale di Europa League con il Siviglia. Sul comportamento dello Special One si è ......confermato anche dopo la gara con il Siviglia in cui non ha risparmiato critiche aper la ... probabilmente,della sconfitta in finale di Europa League.

“Taylor Peggio di Byron Moreno”. Parla il consigliere di FdI che ha contestato l'arbitro a Budapest Il Foglio

Il meloniano Giampaolo Vietri, consigliere comunale a Taranto, racconta il parapiglia nello scalo ungherese: “Volevo fargli vedere sul telefonino le immagini del fallo di mano di Fernando. Poi uno del ...Xavi Hernandez ha criticato l’atteggiamento di Mourinho dopo la finale di Europa League contro il Siviglia contro l’arbitro Taylor Sono passati tre giorni dalla finale di Europa League persa dalla Rom ...