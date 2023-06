Tax freedom day | dall’8 giugno non lavoreremo più solo per pagare le tasse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 giugno 2023) Questo che ci apprestiamo a concludere è l’ultimo weekend dell’anno che lavoriamo per il fisco. Giovedì 8, pertanto, festeggiamo il taxday, il “giorno di liberazione fiscale”; in altre parole, se dall’inizio di gennaio al 7abbiamo lavorato per onorare le richieste del fisco, dal giorno successivo e fino al prossimo 31 dicembre, invece, lo facciamo per noi stessi e per le nostre famiglie. Da questo caso di scuola messo a punto dall’Ufficio studi della CGIA, emerge che per l’anno in corso sono stati necessari ben 158 giorni di lavoro (sabati e domeniche inclusi) per adempiere a tutti i versamenti fiscali previsti quest’anno. Rispetto al 2022, il taxday di quest’anno “cade” un giorno prima. Taxday, per 158 giorni nel 2023 si lavora peril ...