Tathiana Garbin | “Dobbiamo essere contenti del tennis femminile italiano | non c’è fretta”

(Di sabato 3 giugno 2023) “Ci vuole pazienza. Non c’è”:, capitana della Billie Jean King Cup, lo ripete come un mantra. E lei lo sa bene, visto che ha registrato il suo miglior ranking a 30 anni, e guarda alle sue ragazze del, uscite una a una dal Roland Garros, con positività. “Non c’è fetta – ripete –.del. Stanno arrivando anche delle junior, molte ragazze stanno crescendo. E questo è importante. Occorre pazienza ma bisognapositive”. Insiste sull’età,, per ricordare che correndo troppo si rischia di bruciare il percorso delle giovani. “Bisogna crescere con la cultura sportiva – spiega – ...

"Ci vuole pazienza. Non c'è fretta":, capitana della Fed Cup, lo ripete come un mantra. E lei lo sa bene, visto che ha registrato il suo miglior ranking a 30 anni, e guarda alle "sue" ragazze del tennis italiano - uscite ...fa il bilancio del torneo delle azzurre. Bene Cocciaretto ed Errani, dispiacere e preoccupazione per gli infortuni di Trevisan e Giorgi. Le finali di novembre e il futuro del tennis ...[...] "Sono abbastanza contenta, abbiamo evitato la Svizzera tra le squadre della prima fascia, Usa e PoIonia della terza - ha detto la capitana azzurrain questa seconda ...

Roland Garros, il capitano azzurro Garbin: ” Bilancio positivo, ci vuole pazienza, in Italia si matura più tardi” Ubitennis

Tathiana Garbin fa il bilancio del torneo delle azzurre. Bene Cocciaretto ed Errani, dispiacere e preoccupazione per gli infortuni di Trevisan e Giorgi. Le finali di novembre e il futuro del tennis it ...Insiste sull'età, Garbin, per ricordare che correndo troppo si rischia di "bruciare" il percorso della giovane. "Bisogna crescere con la cultura sportiva - ...