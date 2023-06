Tardelli | «Con Agnelli mi lamentai del dolore alla gamba | mi rispose | “a chi lo dice”»

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Corriere della Sera intervista Marco. Gli viene chiesto che squadra tifa. Risponde la Nazionale. Poi si parla anche della Juventus.racconta l’Avvocato, ciò che ricorda di lui. «Le sue telefonate alle 6 del mattino. O quando mi feci male a unae mi mandò il suo fisioterapista: prima della partita chiamò per chiedermi come stavo, risposi “vorrei tagliarmela, questa”. E lui: “Lo dica a me…”. L’Avvocato non sarebbe potuto stare in questo calcio. Lui è quello che dopo la finale di Coppa dei Campioni persa ad Amburgo disse: “Doveva andare così”». Perché andaste a festeggiare sotto la curva dopo la vittoria all’Heysel, nel 1985? «Siamo solo andati a salutare i tifosi. Ma io ho sempre detto che non ho vinto quella Coppa». Di chi fu l’errore? «Di tutto il calcio: ci ...

