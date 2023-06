Taiwan | collisione sfiorata fra nave da guerra cinese e una americana

(Di sabato 3 giugno 2023)fra unadae unanello Stretto di. Lo riporta Global News in base alla testionianza di un suo reporter. Laè arrivata a circa 100 metri dal cacciatorpediniere Us Chung-Hoon impegnato in un'esercitazione con il Canada.

..., a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung - Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada - Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di. Lo ......, a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung - Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada - Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di. Lo ...Cina e Usa sono pericolosamente arrivate a un passo dallatra navi militari nello Stretto di, evitata per poco più di 100 metri nel mezzo delle pessime relazioni tra le due superpotenze. Quasi avesse un segnale premonitore, il capo del ...

Stretto di Taiwan, sfiorata la collisione tra navi di Usa e Cina la Repubblica

Una nave da guerra cinese ha sfiorato, passando a meno di 150 metri di distanza, il cacciatorpediniere USS Chung-Hoon americano nello stretto di Taiwan. La ...Incontri navali ravvicinati nel Mar cinese meridionale, con il cacciatorpediniere US Chung-Hoon costretto a cambiare rotta per evitarare lo scontro ...