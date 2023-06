Superbonus | la mozione per sbloccare i pagamenti

(Di sabato 3 giugno 2023) Il gruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale lombardo presenterà nella seduta dell’assemblea di martedì prossimo unasul110% per chiedere lo sblocco dei crediti incagliati. In una nota il capogruppo pentastellato al Pirellone, Nicola Di Marco, spiega: “Il Governo con atteggiamento brutale ha mandato sul lastrico famiglie e imprese, la cui unica colpa è stata quella di essersi trovati in mezzo ad un’odiosa e ingiustificabile battaglia politica che ha portato il centrodestra di Meloni a cancellare il110%. Non era accettabile che una manovra voluta e introdotta dal M5S stesse rilanciando l’economia e aiutando i cittadini. Gli esodati del110% hanno visto così bloccati i propri crediti fiscali. Il Governo aveva promesso rapide soluzioni. Sono passati mesi e ancora ...

