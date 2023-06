Superbike oggi in tv | GP Misano 2023 | orari Superpole e gara-1 | programma Sky e TV8 in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023), sabato 3 giugno, giornata piuttosto intensa a, sede del quinto round del Mondialedi. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, assisteremo alle prove libere 3, allae a-1 di questo appuntamento della massima competizione su due-ruote delle derivate di serie. LA DIRETTA LIVE DI-1 DIALLE 11.10 E ALLE 14.00 Fari puntati sulla Ducati e su Alvaro Bautista, che finora hanno dominato in campionato. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha voglia di allungare la striscia vincente, dando ancor di più un connotato ducatista alla stagione. La Panigale, per quanto si visto finora, nonostante le limitazioni legate ai giri motore, si è dimostrata ...