Sulla nomina del successore di Tridico è scontro Lega-FdI

(Di sabato 3 giugno 2023) L’accordo politico è chiuso, ma lamanca. Intorno alladel nuovo commissario Inps si sta consumando unodurissimo trae FdI. L’accordo politico prevede che la guida dell’Inps vada a un esponente vicino allae quella dell’Inail a uno di FdI. All’Inps, laha indicato Gabriele Fava, mentre Fdi indica per Inail, Stefano Cervone. Le nomine dei due commissari dovevano essere ratificate lo scorso Cdm, tanto che i giornali le avevano date per fatte. Ma le nomine non sono arrivate perché la ministra Calderone si oppone a Fava. La ministra si riserva di formulare una terna, ma nella sua terna, dice la, il nome di Fava non c’è. Per Calderone, Fava sarebbe in conflitto d’interesse. Laè contrariata perché “un ...

Adesso, però, l'ex governatore del New Jersey ha dichiarato senza pelilingua che Trump "è stato un fallimento in politica ma anche in comportamenti umani". Ladi Trump a candidato ...Adesso, però, l'ex governatore del New Jersey ha dichiarato senza pelilingua che Trump "è stato un fallimento in politica ma anche in comportamenti umani". Ladi Trump a candidato ...No all'archiviazione del procedimentomorte di Tiziana Cantone, la 31enne trovata morta il 13 settembre 2016 a Mugnano dopo la ...la prosecuzione delle indagini preliminari' con ladi un ...

Entra nel vivo il laboratorio sulla nomina del RTD in forma associata ... AgID

Il patto politico prevede che la scelta del commissario dell'Inps vada al Carroccio, ma la ministra del Lavoro ha bloccato la candidatura di Gabriele Fava. E così Salvini vuole far saltare anche l'acc ...La segnalazione in Procura è recentissima, risale allo scorso aprile: «Chiesta la raccomandazione a un esponente di governo, per entrare nella commissione del concorso ...