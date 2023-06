Striscione di Casapound alla CGIL di Salerno | scatta il presidio

(Di sabato 3 giugno 2023)didi. Organizzatodi risposta delle associazioni e Organizzazioni Sindacali Comparso il due giugno unodidavantisede delladi. Il manifesto recita: “31.05 Anpi,, Arcigay etc., paura dei libri?” con il logo del noto movimento di estrema destra. Il testo dellofa riferimento ad un libro “Controstoria della Resistenza” di Tommaso Indelli, edito da Altafronte. Il libro in questione doveva essere presentato in una libreria cittadina, evento poi annullato a seguito delle fortissime critiche sollevate dall’ANPI, d, ...

