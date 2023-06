Stretto di Taiwan | sfiorata la collisione tra navi da guerra cinese e americana

Leggi su open.online

(Di sabato 3 giugno 2023) Alta tensione sullodi. Una nave daè arrivata a un passo dalla, a circa 150 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung-Hoon. A riportare la notizie è Global News che spiega come l’imbarcazione dell’esercito americano è impegnata in un’attività congiunta con il Canada sulla libertà digazione attraverso lodi. Secondo la ricostruzione di un reporter del network canadese, in viaggio sulla HMCS Montreal che ha partecipato alla missione dal 25 maggio nel marmeridionale, l’unità di Pechino ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per evitare la. Una mossa, ...