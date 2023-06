Stretto di Taiwan | sfiorata la collisione tra navi da guerra americane e cinesi

(Di sabato 3 giugno 2023) Secondo una prima ricostruzione, l’unità cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa

... a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung - Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada - Usa sulla libertà di navigazione attraverso lodi. Lo riporta il ...Le navi da guerra di Usa e Canada hanno attraversato oggi lodi, in una missione congiunta nel delicato tratto di mare che separa Taipei dalla Cina destinata a provocare l'ira di Pechino. La Settima Flotta americana ha annunciato sabato che il ...Ha anche sollevato la questione di, affermando che "tutto il mondo ha interesse a mantenere la pace e la stabilità nellodi" e "continueremo ad opporci categoricamente a ...

Navi da guerra di Usa e Canada nello Stretto di Taiwan Agenzia ANSA

Incidente sfiorato nello Stretto di Taiwan, dove una nave da guerra cinese è arrivata a un passo dalla collisione a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung-Hoon, impegnato in ...Milano, 3 giu. (LaPresse) - Una nave da guerra cinese ha sfiorato, passando a meno di 150 metri di distanza, il cacciatorpediniere USS Chung-Hoon americano ...