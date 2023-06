Stretto di Taiwan | sfiorata la collisione tra navi da guerra americane e cinesi| Il video

Cina e Usa sono pericolosamente arrivate a un passo dalla collisione tra navi militari nellodi, evitata per poco più di 100 metri nel mezzo delle pessime relazioni tra le due superpotenze. Quasi avesse un segnale premonitore, il capo del Pentagono Lloyd Austin si era speso ...🔊 Ascolta l'articolo Durante una missione congiunta nel Mar meridionale cinese, tra la marina Usa e quella canadese, una nave militare cinese ha compiuto una manovra non professionale ...... a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung - Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada - Usa sulla libertà di navigazione attraverso lodi. Lo riporta il ...

Stretto di Taiwan, sfiorata la collisione tra navi Usa-Cina TGCOM

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lo riporta il Global News, il cui reporter stava viaggiando a bordo di un’altra nave della missione, la HMCS Montreal, la fregata canadese. Il giornalista ha quindi assistito alla… Leggi ...